Regjeringen setter nå inn en mekler for å bistå Troms og Finnmark i den svært krevende sammenslåingsprosessen.

De to fylkesadministrasjonene står langt fra hverandre på nærmest alle punkter, og i forrige uke ble uenighetene så store at Troms-delegasjonen forlot et fellesmøte i protest.



I formiddag var det krisemøte med partene hos kommunalminister Monica Mæland.