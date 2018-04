En ansatt ved SFO i Akershus er siktet for seksuelle overgrep mot en barneskoleelev.

Overgrepene skal ha skjedd i skoletiden, opplyser politiet til VG.



Mannen ble pågrepet før helgen og er varetektsfengslet i to uker. Både mannen og jenta ha blitt avhørt. Øst politidistrikt kjenner ikke til at andre barn ved skolen skal være utsatt for overgrep. Foreldrene ved den aktuelle skolen har fått informasjon om saken i dag.