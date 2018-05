Det har Utdannelses- og forskningskomiteen på Stortinget fastslått.



KrF fremmet i mars forslaget etter at elever i et kristent ungdomslag skal ha blitt nektet av skoleledelsen å be i friminuttene.



Skoleeierne må nå sørge for at klasserom skal være klar til bruk, heter det i forslaget.