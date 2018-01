Sier nei til regjeringens forslag

Budsjettkamerat KrF er ikke villig til å gi regjeringen støtte for utvidet alkoholsalg, CO2 avgift eller for å avvikle pelsdyrnæringen.



Regjeringen kan da bli avhengig av Arbeiderpartiet. Nestleder Hadia Tajik sier til Dagsavisen at de først vil ta endelig stilling når sakene blir lagt fram.