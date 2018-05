Sier nei til solariumforbud

Folkehelseminister Åse Michaelsen sier nei til et totalforbud mot solarium i Norge.

Norsk hudlegeforening mener uvettig bruk av solarium er en av årsakene til at vi ligger på verdenstoppen når det gjelder føflekkreft og tar nå til orde for å avvikle industrien.



Men Michaelsen er uenig i foreningens konklusjon, og viser til at Sørlandet ligger på krefttoppen selv om landsdelen bruker mindre solarium enn andre.



Dette handler heller om solvett og bruken av den, sier statsråden til TV2.