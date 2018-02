Sier nei til større krise-fullmakter

Et nytt utvalg skal nå se på om regjeringen kan gjøre unntak fra lovpålagte rettigheter i ekstraordinære situasjoner.



Ap og Sp reagerer kraftig på at regjeringen vil skaffe seg rett til å sette gjeldende lover til side i spesielle situasjoner, som en ny flyktningkrise, skriver VG.



Den gjeldende beredskapsloven gjør at regjeringen ved krig, krigsfare eller når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, kan endre eller se bort fra lover og regler.



«Den høye tilstrømningen av asylsøkere høsten 2015 viste at det også i fredstid kan oppstå ekstraordinære situasjoner hvor det er behov for å handle raskt, og hvor dagens lovgivning ikke gir tilstrekkelig fleksibilitet», skriver justismininsiter Sylvi Listhaug i en pressemelding.