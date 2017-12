Signe Gjerstad er død, «Joralf sitt viktigste ankerfeste»

Signe Gjerstad sovnet stille inn den 21. desember 2017, 86 år gammel. I 63 år har hun vært gift med «Snåsamannen», Joralf Gjerstad. Sammen har de tre barn og seks barnebarn.

I et minneord skrevet av Trønder-Avisa står det at i godt over 60 år har Signe vært Joralf sitt viktigste ankerfeste. Og at det ikke er mange som forstår hvor viktig hun har vært for det livet Joralf har levd.