13 russere og tre russiske selskaper er siktet for å ha blandet seg inn i presidentvalget i USA i 2016.

Det opplyste det amerikanske justisdepartementet i dag.



Tre av de navngitte russerne anklages for konspirasjon for å begå datakriminalitet, mens fem anklages for alvorlig identitetstyveri, fortalte statsadvokat Rod Rosenstein.