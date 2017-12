32-åringen som sto bak påkjørselen i Melbourne i Australia torsdag er nå siktet for drapsforsøk på 18 mennesker.

Mannen fremstilles for retten i dag, melder NTB.



Australsk politi sier de ikke har bevis for at angrepet kan betegnes som terror. 32-åringen har en historie med psykisk sykdom og var en kjenning av politiet.