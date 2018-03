En mann i 50-årene er siktet for grov kroppskrenkelse etter at en kvinne ble funnet død i en bolig på Husøy ved Tønsberg i går kveld.

Kvinnen i 40-årene hadde skader på kroppen og politiet mener det er grunn til å tro at hun ble utsatt for noe kriminelt.



Den siktede mannen er nabo til kvinnen, men det skal ikke ha vært noen annen relasjon mellom de to, skriver Tønsberg Blad.