To menn er pågrepet og siktet for grov voldtekt av en mindreårig jente i Stavanger forrige lørdag.

De to er nå varetektsfengslet i to uker, skriver Stavanger Aftenblad.



Politiet mistenker at overgrepet skal ha skjedd av de to i fellesskap, og den mindreårige jenta skal ha vært bevisstløs da overgrepet skjedde.



Den yngste av de siktede er under 18 år og følges opp av barnevernet.