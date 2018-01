En mannlig forsvarsansatt i Bodø er nå siktet for straffbare handlinger mot fem menn.

Alle de fem jobbet i Forsvaret da hendelsene skal ha skjedd.



Mannen var fra før siktet for å ha begått et overgrep mot en annen mann i juni i fjor.



Politiet opplyser til VG at det er en aldersforskjell mellom den siktede og de fornærmede.