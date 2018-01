En torpedo er pågrepet og siktet for trusler mot Kjell Inge Røkke.

Det bekrefter mannens forsvarer, Benedict de Vibe til VG.



Torpedoen skal ha møtt opp i Røkkes garasje, i tillegg til trusler via e-post, telefoner og tekstmeldinger og skal ha krevd et større pengebeløp fordi han mener Røkke har svertet hans gode navn og rykte.



Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen.



Han nekter straffskyld.