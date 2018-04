Politiet skriver i en pressemelding at de to ble pågrepet i Songdalen i Vest-Agder i går.



I forbindelse med ransakingen på stedet der de ble pågrepet ble det også gjort funn som gjorde at bombegruppen ble koblet inn. De bisto med kontrollert sprenging av gjenstander også i ettermiddag.



De siktede er kjent for politiet fra før.