Den drapssiktede ektemannen til Janne Jemtland, ble i 1991 dømt for grov vold.

Ifølge TV 2 slo og sparket den nå drapssiktede mannen en innvandrer sitt slik at han ble sykmeldt i over to uker.



I en annen dom knyttes han til det mye omtalte slaget om Brumunddal, i august 1991.



Ektemannen ble i dag varetektsfengslet i fire uker. Han erkjenner ikke straffskyld.