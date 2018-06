Sjåføren stakk av da Helene (18) ble skadet – så angret han seg

Bilisten skal ha stoppet i etterkant, men nektet å skrive skademelding ettersom mopeden og bilen aldri var borti hverandre. Han oppga også et navn og telefonnummer som begge viste seg å være falske.

Helenes far, advokat Christian Lundin, reagerte sterkt på episoden, og skrev et Facebook-innlegg som i skrivende stund er delt mer enn 6.000 ganger.

«Du etterlot deg en skadet jente på 18 år, og en smadret moped som sannsynligvis må vrakes. Min datter klarte ved hjelp av andre å komme seg hjem. Vi har forsøkt å ringe deg, men det viser seg at navnet og nummeret du oppga var falskt.

Du har; 1) Ikke varslet politiet selv om det var en personskade, 2) Nektet å fylle ut skademelding, 3) Reist fra stedet uten å hjelpe min datter som ble skadet, og 4) Oppgitt falskt navn og telefonnummer.

Hvordan du kan begå en så simpel handling er ubegripelig», skrev Lundin i innlegget.



SKADET: Både Helene (18) og mopeden fikk seg en trøkk i episoden. Foto: Privat

Lørdag kveld fikk familien en etterlengtet og noe overraskende telefon. Det var den etterlyste bilføreren som var på tråden. Vedkommende viste seg å være en forretningsmann i 40-årene fra Bærum.Far, datter og bilfører ble enige om å møtes på ulykkesstedet for å skrive skademelding.Bilisten hadde ingen god forklaring på hvorfor han hadde oppført seg som han gjorde.– Han fortalte at han hadde mistet hodet og at det han gjorde var veldig dumt.Nå regner Lundin med at politiet, som har fått det reelle navnet på den angrende synderen, følger opp saken.