Det viser nye tall fra Arbeidstilsynet som har kontrollert turer med transport innenlands i Norge de to siste årene.



De utenlandske sjåførene skal ha minstelønn på 167 kroner og 50 øre.



Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund sier til NRK at dette går utover norske arbeidsplasser, norsk næringsliv og skaper en ny underklasse som jobber for luselønn.