Leder Øivind Juell sier til Dagens Næringsliv at ingen i ambulansetjenesten visste at Telle som er styreleder i Helse Nord også hadde signert avtalen med ambulanseflyselskapet Barcock.



Telle avviser at hun som styreleder i Helse Nord hadde noen påvirkning på hvem som vant milliardkontrakten.