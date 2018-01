Til tross for en økning i produksjonen av norsk laks i 2018, vil eksportverdien synke på grunn av langt lavere markedspriser.

Det sier Norges Sjømatråd til Dagens Næringsliv.



Sjømatrådets modell viser at gjennomsnittsprisen for fersk laks trolig vil bli på drøyt 52 kroner per kilo i år. Det er åtte kroner, eller vel 13 prosent, lavere enn i 2017.