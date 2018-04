Skal avsløre hvem som sendte sexmeldingen

Det er målet for partiets generalsekretær Knut M. Olsen, som nå har tatt over håndteringen av den betente saken.



Meldingen ble sendt fra en fest på en hyttetur der ti menn deltok, åtte av dem med sentrale verv i Senterpartiet.



Ifølge VG har saken komplisert arbeidet med å lage et nytt etisk regelverk mot seksuell trakassering i Sp i kjølvannet av #metoo-kampanjen.