Et flertall på Stortinget går trolig inn for å styrke fødselsomsorgen i Norge.

SV og Sp har foreslått en full gjennomgang av landets fødesteder for å sikre at bemanningen er god nok, og får nå støtte av Ap og KrF.



I tillegg krever partiene at kort liggetid på sykehus kan skal forekomme når kvinnen selv ønsker det, og ikke være økonomisk betinget, skriver Dagsavisen.