Politiet skal etterforske om de kunne gjort noe annerledes etter at en 21 år gammel mann druknet i Søgne i Vest-Agder lørdag kveld.

21-åringen var beruset og ble nektet alkoholservering på restauranten han var på. Dagen etter ble han funnet av dykkere i sjøen like ved.



Politiet sier til NRK at det er deres oppgave å ta vare på folk som ikke klarer det selv, og at dette vil bli en del av etterforskningen.