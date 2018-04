Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skal nå granske det påståtte kjemiske angrepet i Øst-Ghouta i Syria.

Det melder nyhetsbyrået AFP.



I helgen ble minst 70 personer drept etterangreået mot Douma i Øst-Ghouta, og mange av de drepte i angrepet er barn.



Russiske myndigheter uttaler at russiske spesialister ikke har funnet noen spor av at det har vært et kjemisk angrep.