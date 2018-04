Skal ha engasjert bank for Norwegian-kjøp

British Airways-eieren IAG har engasjert storbanken JP Morgan for å finne finansiering til sitt mulige bud på alle aksjene i Norwegian.

Det melder Dagens Næringsliv, som viser til Bloomberg og en spansk avis som kilde.



Et bud på Norwegian er antatt å kunne ligge på rundt 42 milliarder kroner.



Aksjekursen på flyselskapet har gått i været etter at oppkjøpsvurderingen ble kjent. Den har steget med over 60 prosent den siste uken.