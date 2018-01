Skal ha fått varsler om Unge Høyre-leder

I går kveld trakk han seg som Unge Høyre-leder, og begrunnet det med at han har gjort ting i sin ungdomstid som han skulle ønske var ugjort.



Han sa samtidig at det ikke har kommet varsler mot ham.



Men fire nåværende og tidligere medlemmer i Unge Høyre forteller nå til Aftenposten at det ble varslet om minst tre episoder.



Generalsekretær, Maria Sanner, sier disse opplysningene avslører en alvorlig svikt i hvordan sakene er håndtert.