Skal ha forgrepet seg på jente han hjalp

En 35 år gammel mann skal ha hjulpet en 15 år gammel jente med å rømme fra en barnevernsinstitusjon på Vestlandet, for så å forgripe seg på henne.

Mannen er tiltalt for å ha mishandlet jenta. Han skal også ved flere anledninger hatt sex med 15-åringen, som altså er under seksuell lavalder.



Ifølge tiltalen har han også filmet den seksuelle omgangen. Han er dermed også tiltalt for å ha produsert overgrepsmateriale, skriver Stavanger Aftenblad.