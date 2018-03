Det sier Helseminister Bent Høie.



Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen og foreslå lovendringer.



En viktig del blir å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk. Høie sier frykten for straff i dag hever terskelen for å be om hjelp.