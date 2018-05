Skal sjekke Beyoncés VG-listeplasseringer

Bakrgunnen er Dagens Næringslivs påstander om at strømmetjenesten Tidal skal ha manipulert musikkavspillinger så det ser ut som sanger av Beyoncé og Kanye West har blitt avspilt flere millioner ganger mer enn det som er realiteten.



Konsekvensene er ifølge avisen at artistene har fått inntekter som egentlig skulle gått til andre artister, og også feilaktige plasseringer på hitlistene.



Tidal benekter at de har manipulert tallene.