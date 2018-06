Skal utvikle retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

– Vi ser at veldig mange bloggere og påvirkere er store forbilder til mange barn og unge. Men de omgår gjerne markedsføringsloven, fordi de legger ut bilder av kroppen sin og historier om sitt perfekte liv etter de for eksempel har tatt plastisk kirurgi, sier hun, og fortsetter:

– De oppfordrer nærmest andre til å gjøre det, uten at de kan bli straffet ved bruk av markedsføringsloven.

Nå vil statsråden at bloggerne tar ansvar.

– Vi ønsker at de skal ha et større ansvar ovenfor barn og unge, fordi vi vet at det påvirker unges psykiske helse og at kroppspress oppleves som et stort problem for mange unge.

– Viktig med retningslinjer

Forbrukertilsynet skal bistå Medietilsynet i arbeidet med å utarbeide retningslinjer for bloggbransjen. Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, sier arbeidet er nødvendig for en bransje med mangel på konkrete retningslinjer.

– Vi ser blant annet gjennom undersøkelser Medietilsynet har gjort, i tillegg til annen informasjon, at mange barn og unge opplever kroppspress. Vi tror at det å ha en form for retningslinjer på dette feltet vil være viktig.

– Det er i utgangspunktet tenkt som retningslinjer, og så må vi se på hvordan vi på best mulig måte kan sikre oss at de blir etterlevd.

Forslaget til retningslinjene skal leveres til barne- og likestillingsministeren i løpet av høsten.

Velsand sier det er for tidlig å si noe om eventuelle konsekvenser av å ikke følge retningslinjene.