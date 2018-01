Det siste året er det skapt like mange jobber i Norge som det som gikk tapt under oljekrisen.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det fra slutten av 2016 til slutten av 2017 ble skape 49.000 nye jobber - en økning på 1,7 prosent.



Dette er arbeidsminister Anniken Hauglie godt fornøyd med.



– Dette viser at det går bedre på arbeidsmarkedet, og at tiltakspakkene til regjeringen fungerer, sier hun.