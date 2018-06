Skavlan til TV2

Talkshowet «Skavlan» forsvinner fra NRK til TV2 kommende høst.



Etter 20 år med talkshowet ble programmet, som produseres av Monkberry, for dyrt for statskanalen, skriver NRK.





– Vi synes naturlig nok at det er synd, for Skavlan har vært viktig innhold for NRK. Fredrik Skavlan har vært en av NRKs viktigste profiler i 20 år, sier eksternredaktør i NRK, Petter Wallace.

Ifølge TV2 blir Skavlan nå en sentral del av den digitale innholdssatsingen på TV2 Sumo.

– Vi er selvsagt stolte og ydmyke over at Fredrik nå blir en del av TV2. Hans inntreden representerer et taktskifte for TV2 Sumo, og vi ser store muligheter for å utvikle og utvide Skavlan-universet digitalt. I tillegg blir han jo selvsagt ønsket velkommen med åpne armer som en del av vår helgeunderholdning på TV2. Dette gleder vi oss skikkelig til, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i en pressemelding.

GJEST: Statsminister Erna Solberg har gjestet Fredrik Skavlans talkshow flere ganger. Foto: NTB scanpix

Programmet skal også sendes på TV2 fredag kveld, opplyser kanalen.

Ifølge NRK er det Anne Lindmo som skal fylle Skavlans sendeflate høsten 2018.