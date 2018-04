Regjeringen sørger nå for at tredelt permisjon innføres allerede fra 1. juli, og Venstre-lederen sier til Dagbladet at også kvinner må ta noe ansvar for at far skal være hjemme.



Hun får søtte av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, som sier reell likestilling skjer i hjemmet og ikke i lovverket.