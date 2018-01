- Et forbud mot bensin- og dieselbiler i Oslo vil skape store problemer for innbyggeeren og næringslivet.

Det mener Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.



Byrådet i Oslo legger fram en ny handlingsplan for bedre luftkvalitet i hovedstaden i dag, og de vil utrede et forbud alt i 2024, melder NRK.



Det er et ytterligående forslag, sier Solberg.