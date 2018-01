Skeptisk til Elvestuen

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier til Nationen at det er håpløst at Venstre vil ha flere rovvilt og hun frykter partiet kan tøye strikken for langt med tanke på hvordan rovdyrpolitikken kan ramme primærnæringen.



Hun mener også at Venstre totalt har misforstått miljøvern som flaggskip.