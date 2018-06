Skeptisk til lukkede institusjoner

Det mener driektør Mari Trommald for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.



Frp-topper vil gjøre det enklere å fengsle mindreårige som begår alvorlig kriminalitet og foreslår bruk av lukkede institusjoner.



Trommald sier til NRK at hun er skeptisk til et slik forslag og at det heller ikke er grunn til å tro at det vil hjelpe.