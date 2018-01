Skien kommune setter krisestab

Mye snø og strømutfall gjør at Skien kommune i Telemark tirsdag satte krisestab for å sikre at det ikke er fare for liv og helse.



For i tillegg til trafikkaos har strømbrudd gjort at flere skoler og barnehager er stengt.



- Må passe på - Da synes vi det er fornuftig å koordinere tjenestene våre. Både hjemmetjenester, brøytemannskaper, skoler og barnehager og andre, sier ordfører Hedda Foss Five til P4 Nyhetene.

Five kaller dette en "veldig ekstraordinær situasjon". Kriseledelsen skal koordinere innsatsen rundt værproblemene det siste døgnet.

- Det har kommet vanvittige snømengder, det er våt og tung snø. Veier er stengt og folk har ikke kommet seg på jobb. På grunn av strømbruddet er 1300 mennesker uten strøm. Stengte barnehager og skoler gir jo også problemer for barnas foreldre, sier Five.

Håper på bedre vær Nå håper ordføreren på bedre vær.

- Jeg håper det slutter å snø, men ifølge værmeldingene skal det bli minusgrader slik at snøen kan fryse til is noe som igjen vil føre til veldig glatte veier. Det blir nok en spesiell dag for mange av innbyggerne i kommunen, sier Five.