Skiskytterparets sønn (13) døde 1. nyttårsdag: – Bunnløs sorg

Skiskytterparet Gunn Margit Andreassen og Frode Andresen er i dyp sorg etter at det nye året begynte på verst tenkelige måte.





Om morgenen 1. januar fant de sønnen David (13) død i sengen.

– Vi er i bunnløs sorg. Det ufattelige og utenkelige har likevel skjedd. Man skal ikke miste et barn på 13 år, sier foreldrene i en pressemelding fredag morgen.

Sønnen feiret nyttårsaften sammen med foreldre, to søsken og besteforeldre.





Alt virket normalt

– Det var en glad og fornøyd gutt som gikk til sengs. Alt var helt normalt, opplyser foreldrene.

De skriver videre at David fikk påvist en svak epilepsi for fire år siden, men at dette ikke påvirket livet hans i særlig grad.

– Han levde et helt normalt liv. Fotball var det store i livet hans. Det var fotball sammen med lagkamerater i Haugsbygd IF, det var fotball ute i hagen, fotball gjennom FIFA-spill i sofaen eller fotball i stua med softball. Real Madrid var laget hans.

Saken fortsetter under bildet

DØDE: David Aas Andresen ble bare 13 år gammel. Foto: Privat

13-åringen ble obdusert, men det kan ta måneder før resultatet er klart.

– Ut i fra det vi kan skjønne må David ha fått et sterkt epileptisk anfall mens hans sov, skriver foreldrene.





– Omtenksom og empatisk

Andreassen og Andresen sier de er takknemlig for all omsorgen de har opplevd de siste dagene.

– Et kriseteam fra helsevesenet stilte raskt opp. Det samme har Ringerike kommune gjort gjennom prest, helsesøster og skole. Vi er også blitt tatt godt hånd om av politiet som automatisk kobles inn når et barn helt uventet dør. Vi setter stor pris på all støtte vi har mottatt, skriver de i pressemeldingen.

David var parets eldste barn i en søskenflokk på tre, og han beskrives av foreldrene som en usedvanlig grei, koselig, omtenksom og empatisk gutt.

I dødsannonsen har familien lagt til denne teksten:

«Så lukker vi deg i våre hjerter inn, og gjemmer deg innerst inne. Der skal du fredfullt bo i våre sinn som et kjært og dyrebart minne.»

Lokalsamfunnet er sterkt preget av dødsfallet, og fredag holdes det minnestund for åttendeklassingen på Haugsbygd ungdomsskole i Hønefoss. Begravelsen skjer tirsdag i neste uke.