Skjøt med softgun på T-banen

En person ble truffet, men ikke skadd. Politoet ser likevel alvorlig på saken.



Vel et kvarter etter hendelsen pågrep en politipatrulje tre gutter med en softgun på Grønland. Først trodde man at det var de tre fra T-banen, men politet tror ikke det lenger, og leter altså fortsatt, og understreker at softgun kan påføre betydelig skade dersom noen blir truffet i for eksempel øynene.