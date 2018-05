Skogbrann-millioner brukt opp

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredsskap, DSB, må derfor be justisdepartementet om mer penger, melder NRK.



Det er tørken i Sør-Norge som gitt uventede konsekvenser for beredskapen.

Det er nå ni helikoptre i beredskap i hele Sør-Norge. De er det behov for, mener DSB, som forventer å få de nødvendige midlene.