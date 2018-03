En mann i 30-årene er skutt av politiet i Luleå i Sverige nå i kveld.



Han er mistenkt for mordbrann og drapsforsøk - tilstanden hans er ikke kjent.



I tillegg skal to personer være sendt til sykehus, men politiet vil foreløpig ikke gå ut med hva de to er utsatt for, og det er ikke kjent hvor alvorlig skadd de er.