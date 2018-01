Slapp løs kamphunder på kaniner og katter

Seks personer må i morgen møte i Kongsberg og Eiker tingrett, etter at de skal ha sluppet kamphunder løs på kaniner og katter.

To av dem er tiltalt for grovt brudd på dyrevelferdslovens bestemmelser om forsvarlig avliving.



De er også tiltalt for å ha hensatt dyrene i en hjelpeløs tilstand og for lovstridig jakt med bruk av kamphunder.Kampen mellom trente kamphunder og hjelpeløse byttedyr skal ha vært en del av en systematisk opptrening, for å gjøre dem til såkalte hetsende hunder.