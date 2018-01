Slår alarm om arbeidsdagen til sykehusleger

Foretakstillitsvalgt Anniken Riise Elnes fortellertil Dagens Næringsliv at mange leger knapt rekker å spise, gå på do eller hvile i løpet av en 19-timers vakt.



Sykehusdirektør Bjørn Erikstein sier forsvarlighet går foran alt og at dersom det avtegner seg et mønster over tid, må de vurdere vaktbelastningen og bemanningen på nytt.