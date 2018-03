Slår alarm om privat bruktbilsalg

Det utgjør 10 milliarder kroner, viser et anslag fra Sparebank 1. Banken har brukt tall fra NAF og Forbrukerrådet.

- Stor risiko

- En tar en unødig stor risiko hvis en ikke sørger for å ha en kontrakt eller et ryddig oppgjør av bilen. Å krangle med noen om feil på bilen uten å ha en kontrakt er et tungt løp, sier privatøkonom i SpareBank 1 SMN, Endre Jo Reite.