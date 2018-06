Slår alarm om ståbrett-ulykker

– Det er faktisk vanskeligere enn det ser ut til, og vi advarer mot å ta lett på disse brettene, sier leder i Tryg forsikring, Espen Opedal.

Selskapet mener man trygt kan snakke om en ståbrett-feber over hele landet etter at de motoriserte brettene ble likestilt med sykler i trafikken.

Forsikringsbransjen har registrert flere alvorlige ulykker med hoverboard, også kjent som ståbrett eller ståhjuling, etter at regjeringen fjernet aldersgrensen i april.

– Siden aldersgrensen forsvant ser vi nå barn helt ned i 6-årsalderen på motoriserte brett, og mange uten hjelm. Det bekymrer oss, da barn generelt ikke har utviklet den samme trafikkforståelsen som eldre ungdommer. Dette er ikke et uskyldig leketøy, men kan forårsake stor skade. Foreldre bør sørge for at barna får øvd seg lenge og grundig på et trygt sted før de får dra ut på egenhånd, sier Opedal i en pressemelding.



Det er imidlertid ikke barna som har stått for de mest alvorlige skadene. Foreldre som vil sette seg inn i hvordan brettene virker, er faktisk på skadetoppen.



– Vi er overrasket over at det er godt voksne som skader seg, og det alvorlig. I én sak falt vedkommende i 40-årsalderen stygt på et ståbrett, og ble påført alvorlige skader. Vi har flere tilfeller hvor godt voksne har skadet seg alvorlig.



FARTSGRENSE: Ståbrettene skal ha en maksfart på 20 km/t. Foto: Tryg forsikring

Det var 10. april i år at regjeringen fjernet 16-årsgrensen på småelektriske kjøretøy som el-sparkesykler, ståbrett og ståhjulinger.– De ligner mye på sykkel med tanke på bruksområde. Derfor likestiller vi nå slike kjøretøy. De skal nå kunne brukes på samme områder og under samme vilkår, opplyste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding Han begrunnet også vedtaket med «Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen».