Slik beskytter du deg mot dataangrepet

150 land ble fredag rammet av det Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) kaller verdens største dataangrep.

Flere norske bedrifter har vist seg å bli rammet, men også privatpersoner må ta grep.

Gjelder absolutt alle

Siden fredag har angrepet «WannaCry» rammet over 200 000 maskiner i over 150 land, Og det er Windows-maskiner som ikke har vært oppdatert siden mars som er rammet.

Angrepet går ut på at angriperne tar beslag på filene på datamaskinene og krever deretter penger for å dekyptere dem igjen.

– Det viktigste nå er å installere sikkerhetsoppdateringene fra Microsoft når du kommer på jobb dersom du har en maskin som ikke har vært på i løpet av helgen. Det sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM til P4.

Hun sier at i store virksomheter så er det IT-avdelinger som har dette som ansvar, men at det er uhyre viktig at privatpersoner umiddelbart må trykke på den oppdateringen som du får beskjed om og ikke utsette det en time eller 24.

En oppdatert programvare vil stå i mot den skadevaren denne sårbarheten representerer. Det vil derfor ikke få noen konsekvenser for deg dersom du har en oppdatert programvare.







Flinke nordmenn Det har så langt vært fire angrep mot norske datamaskiner i løpet av helgen, men ingen nye så langt i dag. Det opplyser NSM til P4.

Arnøy mener at Norge har sluppet relativt billig unna angrepene så langt, og tror mye av grunnen er vår moderne maskinpark og programvare.

– Nordmenn er flinke til å oppdatere programvaren på datamaskinene sine.

