Slik kan du få 6.000 ekstra BSU-kroner – hvert år

Har du en BSU-konto bør du være påpasselig med å sjekke hvilken rente du har.





Bien sparebank, som er en lokalbank for Oslo-regionen, har akkurat nå den høyeste BSU-renten, med 4,35 prosent.

Mandag ble det kjent at Nordea følger etter DNB, som tidligere i vinter annonserte at de dumper rentene for kunder som har fylt 34 år.