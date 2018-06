Slik skal de nye Oslo-trikkene se ut

Oslo kommune kjøper 87 nye trikker for 4,1 milliarder kroner.



Mandag opplyser Sporveien, som eies av kommunen, at det er den spanske produsenten CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) som skal levere de nye, skinnegående kjøretøyene.

Produsenten har tidligere levert trikker til Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland og USA.

– Oslo kommune gjennomfører tidenes satsing på trikk i Norge. Dette er en stor dag for Sporveien og for Oslo. Det har vært en omfattende anskaffelsesprosess og et viktig prosjekt som Sporveien har ansvaret for. Nå gleder vi oss til å levere attraktive, robuste, kostnadseffektive og moderne trikker til hovedstaden», sier Sporveien-sjef Cato Hellesjø i en pressemelding.

Saken fortsetter under bildet

ILLUSTRASJON: Spanske CAF skal levere de 87 nye trikkene som skal kjøpes inn til Oslo. Foto: NTB scanpix

De nye trikkene, som er av typen Urtbos 100, blir 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming, noe som gir enkel av- og påstigning for ulike brukergrupper som rullestolbrukere og foreldre med barnevogner.

Passasjerkapasitet på de nye trikkene økes til 220 plasser, for å møte det økende antall reisende i årene framover. Ifølge Sporveien har dagens trikker hhv 137 (SL 79) og 212 plasser (SL 95).



– Oslofolk elsker trikken, og med nye, større og universelt utformede trikker blir det enda bedre å reise med trikken i fremtida. Trikken er en veldig miljøvennlig måte å reise på, og med de nye trikkene kan vi frakte enda flere passasjerer enn vi klarer i dag. Det kommer til å gjøre det enda enklere å reise miljøvennlig i hverdagen og la bilen stå», sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Planen er at de nye trikkene, som fortsatt skal være blå, blir satt i trafikk en gang mellom 2021 og 2024.