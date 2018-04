Slik «truer» gjester seg til bedre rom på hotellene

Hotellgjester har fått mer makt de siste årene, mener forskere.

Gjestenes mulighet til å gi karakterer på hotellets hjemmesider, samt på bestillingsplattformer som Booking.com og Tripadvisor, gjør at hotellene ofte gir etter for ulike krav.

– Det er gjester som er proaktive, som har skjønt at de har makt. Enten får de det som de vil, eller så straffer de hotellet, sier professor Stefan Gössling ved det svenske Linnéuniversitetet, til NRK.



En ny undersøkelse viser at 52 % av norske hotellsjefer har opplevd at hotellgjester har truet med negativ omtale hvis de ikke får kompensasjon.





– Det går så langt at de får hele oppholdet refundert for å unngå klager på nettet. Det finnes også gjester som tilbyr en god omtale mot at man får et bedre rom, sier Gössling til kanalen.





I undersøkelsen kommer det også fram at 35% har opplevd at gjester ikke tar kontakt med resepsjonen hvis de har problemer, men heller legger klagen rett ut på nettet.