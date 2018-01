Ikke hold tilbake et nys! Det kan være farlig, er konklusjonen i en ny studie.

Den er publisert i det medisinske tidsskriftet BMJ Case Reports, melder NTB.



Det å stoppe et nys ved å blokkere neseborene kan føre til rifter i halsen - og i verste fall at trommehinnen ryker eller at en blodåre i hjernen sprekker, advarer legene bak studien.