Slottet har dekket utgifter for Marius

Selv om kronprinsparet hevder Marius Borg Høiby ikke er en offentlig person, har han flere ganger vært med på offisielle oppdrag, og han har fått dekket utgifter til dette av Slottet.









Hardt ut mot ukeblad

I forrige uke kritiserte kronprinsparet Se og Hør for et oppslag om at 21-åringen er samboer med med en modell.



De sier Marius ikke ønsker oppmerksomhet rundt sitt privatliv.Jurist Anine Kierulf sier til Dagbladet at det er legitimt med en offentlig interesse for Marius, så lenge det bruker offentlige midler på ham.